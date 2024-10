Felssprengung in Flüelen UR

Kurz zusammengefasst Felspaket oberhalb der Galerie Axenfluh gesprengt

Axenstrasse seit 29. September komplett gesperrt

Strasse könnte am 13. Oktober wieder öffnen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Das 1500 Tonnen schwere Felspaket oberhalb der Galerie Axenfluh in Flüelen UR ist am Freitagnachmittag gesprengt worden. Foto: keystone-sda.ch 1/4

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Das 1500 Tonnen schwere Felspaket oberhalb der Galerie Axenfluh in Flüelen UR ist am Freitagnachmittag gesprengt worden. Derzeit sichten Experten mit einem Helikopter das Resultat.

Die Sicherheitssprengung war wegen Gesteinsbewegungen veranlasst worden, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) im September mitgeteilt hatte. Nach einer Prüfung wurde entschieden, das potenziell gefährliche Felspaket zu entfernen.

Für den Langsamverkehr ist seit 24. September eine Teilsperrung in Kraft, da sich während der Vorarbeiten Gestein hätte ablösen können. Seit 29. September ist die Axenstrasse komplett gesperrt. Am Donnerstag teilte das Astra mit, dass die Strasse voraussichtlich am 13. Oktober wieder geöffnet werden könnte.