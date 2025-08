Fast zwei Stunden Wartezeit Lange Staus auf beiden Seiten des Gotthards

Am Sonntag stauten sich die Autos erneut am Gotthard-Tunnel, mit einer Kolonnenlänge von zehn Kilometern am Nordportal und fünf Kilometern am Südportal. Reisende mussten mit erheblichen Wartezeiten rechnen, bis zu einer Stunde und vierzig Minuten in Richtung Süden.

Publiziert: vor 49 Minuten | Aktualisiert: vor 41 Minuten