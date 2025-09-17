Zwei Töfffahrer haben im Gotthard-Strassentunnel trotz Verbots insgesamt 46 Fahrzeuge überholt. (Symbolbild)
Foto: GAETAN BALLY
Darum gehts
- Zwei Töfffahrer überholten 46-mal illegal im Gotthard-Strassentunnel
- Fahrverbot in der Schweiz und Töffs wurden beschlagnahmt
- Analyse zeigte 3 Überholungen an Lastwagen, 43 an Autos
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Zwei Töfffahrer haben im Gotthard-Strassentunnel trotz Verbots insgesamt 46 Überholmanöver durchgeführt. Der 30-jährige Brite und der 25-jährige Italiener wurden mit einem Fahrverbot für die Schweiz belegt.
Die beiden im Ausland wohnenden Männer seien im Kanton Uri von Beamten der Kantonspolizei Uri gestoppt worden, wie die Tessiner Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte.
Töffs von Strassenrowdys beschlagnahmt
Die Analyse der Überwachungskameras habe ergeben, dass die beiden Töfffahrer am Montag drei Überholmanöver an Lastwagen und 43 an leichten Fahrzeugen durchgeführt hatten.
Die Männer wurden der Tessiner Staatsanwaltschaft als Strassenrowdys gemeldet. Ihre Töffs wurden beschlagnahmt.