Trotz Verbot haben zwei Strassenrowdys im Gotthard 46 Überholmanöver durchgeführt. Die Männer aus Grossbritannien und Italien erhielten ein Fahrverbot in der Schweiz – ihre Töffs wurden beschlagnahmt.

Zwei Töfffahrer haben im Gotthard-Strassentunnel trotz Verbots insgesamt 46 Fahrzeuge überholt.

Darum gehts Zwei Töfffahrer überholten 46-mal illegal im Gotthard-Strassentunnel

Fahrverbot in der Schweiz und Töffs wurden beschlagnahmt

Zwei Töfffahrer haben im Gotthard-Strassentunnel trotz Verbots insgesamt 46 Überholmanöver durchgeführt. Der 30-jährige Brite und der 25-jährige Italiener wurden mit einem Fahrverbot für die Schweiz belegt.

Die beiden im Ausland wohnenden Männer seien im Kanton Uri von Beamten der Kantonspolizei Uri gestoppt worden, wie die Tessiner Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte.

Töffs von Strassenrowdys beschlagnahmt

Die Analyse der Überwachungskameras habe ergeben, dass die beiden Töfffahrer am Montag drei Überholmanöver an Lastwagen und 43 an leichten Fahrzeugen durchgeführt hatten.

Die Männer wurden der Tessiner Staatsanwaltschaft als Strassenrowdys gemeldet. Ihre Töffs wurden beschlagnahmt.