Fahrer angetrunken – kurioser Vorfall in Gachnang TG Auto rollt bei Pinkelpause in den Wald und fängt Feuer

In einem Wald in Gachnang brannte in der Nacht auf Dienstag ein Auto. Der Autofahrer hatte zum Urinieren angehalten. Dabei rollte das Auto in den Wald und begann zu brennen, als er später den Motor wieder starten wollte.