Eurodreams-Ziehung
Zwei Glückspilze bekommen fünf Jahre lang 2222 Franken

Zwei Lottospieler gewinnen dank Eurodreams monatlich 2222 Franken für fünf Jahre. Sie tippten die sechs richtigen Zahlen, jedoch nicht die Traumzahl. Der Hauptgewinn von 22'222 Franken monatlich bleibt unberührt.
Publiziert: 21:56 Uhr
Aktualisiert: 21:57 Uhr
Die Gewinnerinnen oder Gewinner kreuzten sechs Zahlen richtig an - aber nicht die Traumzahl. (Archivbild)
Foto: SALVATORE DI NOLFI
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Zwei glückliche Lottospielerinnen oder -spieler erhalten eine monatliche Zahlung von 2222 Franken während fünf Jahren dank der Ziehung von Eurodreams vom Montag.

Sie haben die sechs richtigen Zahlen 4, 8, 13, 18, 28 und 38 erraten, nicht aber die Traumzahl 4, wie Swisslos mitteilte.

Hauptgewinn nicht geknackt

Der Hauptgewinn besteht in einer monatlichen Zahlung von 22'222 Franken während 30 Jahren. Um diesen zu gewinnen, müssen die sechs richtigen Zahlen sowie die Traumzahl richtig sein.

Das Spiel wird in acht europäischen Ländern angeboten. In der Schweiz wird Eurodreams von Swisslos für die Deutschschweiz und das Tessin und von der Loterie Romande für die Westschweiz betrieben. Die Ziehungen finden jeweils am Montag und am Donnerstag statt. 

Am Dienstag Glück hatten Spielerinnen oder Spieler aus Frankreich und Spanien. 

