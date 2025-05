Eurodreams wird in acht europäischen Ländern gespielt, darunter ist auch die Schweiz. (Archivbild) Foto: SALVATORE DI NOLFI

Monatliche Zahlung von 22'222 Franken über 30 Jahre

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Drei Mitspielende aus Spanien, Frankreich und Belgien haben am Donnerstag bei der Eurodereams-Ziehung den Hauptgewinn erzielt. Sie erhalten während 30 Jahren eine monatliche Zahlung von 22'222 Franken. Dafür mussten sie die sechs Zahlen 5, 12, 19, 23, 33 und 38 sowie die Traumzahl 3 richtig tippen, wie Swisslos mitteilte.

Eurodreams wird in acht europäischen Ländern gespielt. In der Schweiz wird es von Swisslos in der Deutschschweiz und im Tessin sowie von der Loterie Romande in der Westschweiz angeboten. Im zweiten Gewinnrang, bei dem die sechs Zahlen ohne die Traumnummer richtig getippt werden müssen, winkt als Gewinn eine monatliche Zahlung von 2222 Franken während fünf Jahren.