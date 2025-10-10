DE
FR
Abonnieren

«Es geht um die Kinder»
Melanie Trump hat einen direkten Draht zu Putin

Melanie Trump hat einen direkten Draht zu Putin und sagt es gehe um das Wohl von Kindern im Kriegsgebiet.
Publiziert: vor 39 Minuten
Teilen
Heiss diskutiert
    Meistgelesen