DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
News
Melania Trump unterhält direkten Draht zu Putin
«Es geht um die Kinder»
Melanie Trump hat einen direkten Draht zu Putin
Melanie Trump hat einen direkten Draht zu Putin und sagt es gehe um das Wohl von Kindern im Kriegsgebiet.
Publiziert: vor 39 Minuten
Teilen
Heiss diskutiert
Meistgelesen