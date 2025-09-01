Ein tragischer Vorfall überschattet das legendäre Burning-Man-Festival in Nevada: Eine Männerleiche wurde in einer Blutlache entdeckt. Ermittler vermuten eine Gewalttat und rufen Besucher zur Wachsamkeit auf. Die Identität des Toten ist noch unklar.

Fahrzeuge stehen Schlange, um das Festival Burning Man in der Black Rock Wüste zu verlassen. Foto: Monique Sady

Ein Festivalbesucher des Spektakels «Burning Man» in der Wüste von Nevada in den USA hat eine Männerleiche in einer Blutlache entdeckt. Ermittler gehen von einer Gewalttat aus, wie das Sheriff-Büro des Bereichs Pershing County miteilte.

Es handele sich wohl um einen Einzelfall. Trotzdem riefen die Ermittler Festivalbesucher auf, besonders wachsam zu sein. Die Identität des Toten war mit Stand Sonntagabend (Ortszeit) noch unklar, Gerichtsmediziner wurden herangezogen. Die Ermittler erhielten am Samstagabend den Hinweis zu der Leiche. Der Fundort wurde abgesperrt und es wurden mehrere Besucher befragt.

Veranstalter arbeiten mit Behörden zusammen

Die Veranstalter des Festivals reagierten auf den Vorfall und erklärten: «Die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Gemeinschaft haben oberste Priorität.» Man würde eng mit den Behörden zusammenarbeiten und fordere die Gäste dazu auf, die Ermittlungen nicht zu behindern. Es stehen auch eingerichtete Stellen bereit, so zum Beispiel eine Krisenhilfe.

Das Spektakel «Burning Man» ist legendär und zieht jährlich Zehntausende Besucher in die Wüste des US-Bundesstaats Nevada. Das gut einwöchige Szene-Happening mit Musik und Kunstaktionen lockt traditionell Künstler, Techno-Fans und Pyrotechniker aus aller Welt an. In der Wüste errichten die Teilnehmer aus Zelten und Wohnmobilen eine temporäre Stadt namens Black Rock City. Ein Kernritual am Ende des Events ist das Verbrennen des Burning Man, einer überdimensionalen Holzstatue. Das Festival gibt es seit den 1980er-Jahren.