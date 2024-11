Der Berner Regisseur Piet Baumgartner erhielt für sein Spielfilmdebüt «Bagger Drama» eine lobende Erwähnung beim Filmfestival Efebo d'Oro in Palermo. Der Film, der Maschinen und emotionale Distanz thematisiert, wird ab Mai 2025 in Schweizer Kinos zu sehen sein.

Spielfilmdebüt erhält «Special Mention» in Palermo

Nach San Sebastian konnte der Regisseur Piet Baumgartner auch in Palermo die Filmjury beeindrucken. (Achivbild) Foto: GAETAN BALLY

Das Spielfilmdebüt «Bagger Drama» des Berner Regisseurs Piet Baumgartner hat am Filmfestival Efebo d'Oro in Palermo eine lobende Erwähnung erhalten. Dies meldete die italienische Nachrichtenagentur ANSA am Montag.

Der Film wurde in der Kategorie Concorso Efebo Prospettive gezeigt, in der beste Erstling oder Zweitling ausgezeichnet wird. Obwohl «Bagger Drama» nicht gewonnen hat, bewertete die Jury mit einer «Special Mention» den Film.

Die Ehrung «Special Mention» am Filmfestival Efebo d'Oro ist ein weiterer internationaler Erfolg für den Filmemacher. Im September holte er sich mit seinem Erstling «Bagger Drama» in San Sebastian den Kutxabank-New Directors Award.

Im autobiografisch-fiktionalen Heimatfilm geben Maschinen den Takt im Alltag einer Familie an. In dieser tut man sich schwer, Gefühle zu zeigen. Der Film ist ab Mai 2025 in Schweizer Kinos zu sehen.

In Palermo hat das Drama «Me Maryam. the Children and 26 Others» den Preis für das beste erste oder zweite Werk gewonnen. Der spanische Film «Salve Maria» von Mar Coll hat den Hauptpreis, den Efebo d'Oro, gewonnen. Mit diesem wird der beste Film, der auf einem literarischen Werk basiert, ausgezeichnet.