Der Astronaut James Lovell ist im Alter von 97 Jahren verstorben. Der Amerikaner trug dazu bei, eine gescheiterte Mondmission sicher zur Erde zurückzubringen. In einer rührenden Stellungnahme verabschiedet sich die Nasa von Lovell.

1/2 US-Astronaut James Lovell ist tot. Foto: NASA

Janine Enderli Redaktorin News

Am Donnerstag starb der amerikanische Ex-Astronaut James Lovell im Alter von 97 Jahren. Lovell war massgeblich an der Apollo-13-Mission der Nasa von 1970 beteiligt.

«Jims Charakter und sein unerschütterlicher Mut haben unserem Land geholfen, den Mond zu erreichen, und eine potenzielle Tragödie in einen Erfolg verwandelt, aus dem wir enorm viel gelernt haben», erklärte die Nasa. «Wir trauern um ihn, während wir gleichzeitig seine Leistungen feiern.» Als Pilot des Kommandomoduls von Apollo 8 waren Lovell und seine Crewmitglieder die ersten, die mit einer Saturn-V-Rakete in die Mondumlaufbahn starteten und damit bewiesen, dass eine Mondlandung in greifbare Nähe rückte.

Das Ziel der Apollo-13-Mission war es schliesslich, als dritte bemannte Expedition auf dem Mond zu landen. Doch 56 Stunden nach dem Start kam es zu einer Explosion im Sauerstofftank, die das Service-Modul zerstörte. Lovell und seine Crew veröffentlichten daraufhin den Funkspruch: «Houston, we have a problem.» Der Satz wurde legendär.

«Er war ein unvergesslicher Astronaut mit Witz»

James Lovell und seine Kollegen Jack Swigert und Fred Haise verwandelten ihr Raumschiff in eine Rettungskapsel und konnten nach vier Tagen mitten im Pazifik landen. «Als Kommandant der Apollo-13-Mission trug er mit seiner ruhigen Stärke auch unter Druck dazu bei, die Crew sicher zur Erde zurückzubringen und bewies die schnelle Auffassungsgabe und Innovationskraft, die spätere NASA-Missionen prägte», schreibt die Raumfahrtbehörde weiter.

«Dieser unvergessliche Astronaut war für seinen Witz bekannt und wurde von seinen Astronautenkollegen «Smilin‘ Jim» genannt, weil er immer ein Grinsen auf den Lippen hatte, wenn er eine besonders witzige Antwort parat hatte.»

In einem Film zur legendären Mission aus dem Jahr 1995 wurde Lovell von US-Schauspieler Tom Hanks (69) gespielt.