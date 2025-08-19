Tragischer Unfall in Bulgarien: Ein Schweizer Velofahrer wurde am Montagabend von einem Auto angefahren. Er starb sofort. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen.

Über die Identität des Schweizers ist nichts weiter bekannt. Foto: Shutterstock

Bei einem Unfall in Bulgarien ist ein Schweizer Tourist am Montag ums Leben gekommen. Dies berichtet die bulgarische Nachrichtenagentur BTA unter Berufung auf Polizeiangaben. Die Tragödie habe sich am Montagabend auf der Strasse zwischen den Ortschaften Dupnitsa und Samokov im Westen des Landes ereignet, berichtet die Nachrichtenagentur weiter.

Der Mann sei bereits am Sonntag nach Bulgarien eingereist und war mit seinem Velo unterwegs, als er von einem Auto erfasst wurde. Der Biker starb noch auf der Unfallstelle.

Beim Fahrer wurde ein Alkoholtest durchgeführt, dieser fiel negativ aus. Die Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren eröffnet.