Er stürzte steilen Abhang hinunter Wanderer im Solothurner Jura tot aufgefunden

Unterhalb des Jurabergs Röti in Balm bei Günsberg SO ist am Sonntagnachmittag ein Wanderer tot aufgefunden worden. Nach ersten Erkenntnissen stürzte der 62-Jährige einen steilen Abhang hinunter und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.