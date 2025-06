Töfffahrer (†50) stirbt bei Selbstunfall in Pfäffikon SZ

Ein 50-jähriger Töfffahrer verunglückte am Samstagabend in Pfäffikon SZ tödlich, als er von der Ruostelstrasse abkam und in ein Bachbett stürzte. Der Unfall führte zu einer vierstündigen Strassensperrung und einem grossen Rettungseinsatz.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Tödlicher Verkehrsunfall in Pfäffikon SZ: Ein 50-jähriger Töfffahrer kam am Samstag laut Angaben der Kantonspolizei von der Strasse ab und stürzte in das darunterliegende Bachbett.Dabei habe er sich tödliche Verletzungen zugezogen und sei am Unfallort verstorben, teilte die Kantonspolizei Schwyz am Sonntag mit. Zum Selbstunfall mit dem schweren Motorrad kam es demnach kurz nach 21.00 Uhr.

Der Motorradfahrer war auf der Ruostelstrasse von Pfäffikon in Richtung Feusisberg SZ unterwegs gewesen. Nach dem Unfall blieb die Strasse für die Dauer von rund vier Stunden gesperrt.

Zur Unterstützung wurden Angehörige der Stützpunktfeuerwehr Pfäffikon aufgeboten. Ebenfalls im Einsatz standen ein Rettungsdienst, die Rettungsflugwacht, die Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz und die Kantonspolizei, wie es weiter hiess.