Im italienischen Bergamo ist ein 49-jähriger, aus Sri Lanka stammender Mann festgenommen worden. Ihm wird vorgeworfen, an der Tötung seiner Schwägerin in Chiasso TI beteiligt gewesen zu sein.

Die Tessiner Polizei hat einen 49-jährigen Mann aus Sri Lanka verhaftet. (Symbolbild) Foto: KEYSTONE

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Das Bundesamt für Justiz habe ein Auslieferungsersuchen an Italien übermittelt, erklärte die Informationsbeauftragte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Mittwoch.



Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa meldete, lag gegen den Mann ein internationaler Haftbefehl wegen des Mordes vor. Der 49-Jährige, der vor kurzem die italienische Staatsbürgerschaft angenommen hat, habe gemeinsam mit seinem Bruder dessen Frau getötet. Er sei festgenommen und in das Bezirksgefängnis von Bergamo gebracht worden.



Die Tessiner Kantonspolizei hatte den 44-jährigen Schwager des in Italien Verhafteten Anfang Oktober wegen mutmasslichen Mordes an seiner Frau festgenommen. Laut Informationen der Tessiner Staatsanwaltschaft war die Leiche der Frau Mitte September in Chiasso entdeckt worden.