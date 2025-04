Däne (†64) stirbt nach Skiunfall im Wallis

Der 64-jährige Däne erlag am Samstagnachmittag seinen Verletzungen. Foto: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Janine Enderli Redaktorin News

Am Samstag ereignete sich in Siviez VS ein tödlicher Skiunfall. Aus bislang ungeklärten Gründen stürzte ein Mann beim Col de Chassoure in Siviez und rutschte in der Folge einen Hang hinunter.

Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der Wintersportler in kritischem Zustand mit einem Helikopter der Air-Glaciers ins Spital nach Sitten geflogen. Er erlag seinen Verletzungen später am Nachmittag.

Neben der Kantonspolizei standen auch die Kantonale Walliser Rettungsorganisation sowie die Air-Glaciers im Einsatz. Beim Opfer handelt es sich um einen 64-jährigen dänischen Staatsangehörigen.