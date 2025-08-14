In Leimbach stürzte ein E-Scooter-Fahrer auf einer Wiese. Dabei verletzte er sich schwer am Kopf. Vorgängig wollte eine Polizeipatrouille den Fahrer kontrollieren, da er massiv zu schnell unterwegs war.

Am Mittwochabend fuhr ein E-Scooter-Fahrer (32) mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf dem Radweg zwischen Zetzwil AG und Leimbach AG. Eine Patrouille der Kantonspolizei Aargau sah ihn von der parallel verlaufenden Hauptstrasse her und gab ihm das Haltezeichen. Der Mann missachtete dieses und bog auf einen Feldweg ab, schreibt die Kantonspolizei Aargau in einem Communiqué.

Die Patrouille fuhr weiter ins Dorf, um von dort auf die Felder zu gelangen. Unterwegs winkte ein Landwirt die Polizisten herbei. Er hatte beobachtet, wie der E-Scooter-Fahrer rasant über den Feldweg fuhr und anschliessend stürzte.



Der 32-Jährige war vor Ort nicht ansprechbar. Ein Rettungshelikopter flog ihn mit schweren Kopfverletzungen ins Spital. Die Kantonspolizei Aargau klärt den genauen Unfallhergang, dazu wurde der E-Scooter sichergestellt.