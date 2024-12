Ein Polizeihund hat in der Nacht vom 13. auf den 14. Dezember in der Region Sembrancher VS einem Flüchtigen das Leben gerettet. Der Mann war nach einem Verkehrsunfall zu Fuss in den Wald geflüchtet und wurde schlafend, aber wohlbehalten aufgefunden.

Polizeihund findet schlafenden Autofahrer bei Sembrancher VS

Er flüchtete nach Unfall in den Wald

Dieses Ereignis zeigt «die Wirksamkeit von Polizeihunden in komplexen Situationen», erklärte die Walliser Kantonspolizei. (Symbolbild) Foto: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Die Polizei wurde am 14. Dezember gegen 01.50 Uhr wegen eines Verkehrsunfalls auf der Strasse zum Grossen St. Bernhard-Pass alarmiert. Zeugen erklärten der Patrouille, dass der Fahrer zu Fuss in Richtung Wald geflüchtet sei, teilte die Kantonspolizei am Montag mit.

Nicht zuletzt wegen der eisigen Temperaturen wurde die Hundestaffel mobilisiert. Der Polizeihund nahm eine Spur auf, die die Polizisten in ein Gebiet mit starkem Gefälle führte. Anschliessend zeigte ein Polizeihund einen versteckten Hohlraum an, in dem die Polizisten den Flüchtenden schlafend vorfanden.

«Dank Rockys Spürsinn konnte die Person trotz der schwierigen Bedingungen unversehrt gefunden werden. Ohne das schnelle Eingreifen des Hundes hätte die Person die eisigen Temperaturen der Nacht höchstwahrscheinlich nicht überlebt», schloss die Kantonspolizei.