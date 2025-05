Energie Groupe E-Chef Jacques Mauron tritt per sofort zurück

Jacques Mauron ist per sofort nicht mehr Chef des Westschweizer Energieversorgers Groupe E. Der Verwaltungsrat und Mauron hätten gemeinsam entschieden, dass ein Wechsel an der Spitze notwendig sei, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

