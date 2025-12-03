DE
Elf Jahre nach Verschwinden
Suche nach MH370-Flugzeug soll wieder aufgenommen werden

Die Suche nach dem seit 2014 vermissten Malaysia-Airlines-Flug MH370 wird am 30. Dezember wieder aufgenommen. Die Boeing 777 mit 239 Menschen an Bord verschwand über dem Indischen Ozean. Experten vermuten einen Absturz nach Kursabweichung.
Darum gehts

  • Suche nach Flug MH370 wird am 30. Dezember fortgesetzt
  • Ocean Infinity nutzt autonome Unterwasserfahrzeuge zur Suche im Indischen Ozean
  • 239 Menschen waren an Bord der verschwundenen Boeing 777
Mehr als zehn Jahre nach dem Verschwinden von Flug MH370 soll die Suche nach dem Flugzeug von Malaysia Airlines wieder aufgenommen werden. Beginnen werde die Suche am 30. Dezember, erklärte das malaysische Verkehrsministerium am Mittwoch.

Die Boeing 777 der Fluggesellschaft Malaysia Airlines auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking mit 239 Menschen an Bord war am 8. März 2014 über dem Indischen Ozean plötzlich von den Radarschirmen verschwunden. Experten vermuten, dass die Maschine vom Kurs abwich und nach stundenlangem Flug mit leerem Tank in den südlichen Indischen Ozean stürzte.

Falsche Jahreszeit bei vergangener Suche

Im April war eine erneute Suche nach dem Wrack der Maschine ausgesetzt worden. «Ich glaube, jetzt ist nicht die richtige Jahreszeit», zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Bernama damals den malaysischen Verkehrsminister Anthony Loke. Die Spezialfirma Ocean Infinity habe ihre Operation im Indischen Ozean vorerst eingestellt, werde sie aber Ende des Jahres wieder aufnehmen.

Das Unternehmen mit Sitz in den USA und Grossbritannien hatte im Februar eine neue Suche mit Hilfe eines Tiefsee-Versorgungsschiffs und autonomer Unterwasserfahrzeuge (AUVs) gestartet, mit denen der Meeresboden nach Spuren der vermissten Boeing 777 abgesucht werden sollte.

