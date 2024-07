In der Nacht auf Mittwoch knallt es in Wattenwil BE. Unbekannte haben einen Bancomaten gesprengt.

Unbekannte sprengen Bancomat in Wattenwil BE

1/8 In Wattenwil im Kanton Bern ist in der Nacht auf Mittwoch ein Bancomat gesprengt worden.

In Wattenwil BE im Gürbetal ist in der Nacht auf Mittwoch ein Bancomat gesprengt worden. Gesprengt wurde mutmasslich ein Postomat, wie das Nachrichtenportal Bärntoday berichtete.

Die Berner Kantonspolizei bestätigte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Mittwochmorgen, dass ein entsprechender Einsatz im Gang sei. Angaben zur Täterschaft, Verletzten oder den entstandenen Schäden machte sie zunächst nicht.

Geldautomaten bei Basel geknackt

Erst Mitte Juni wurde im bernischen Jegenstorf ein Geldautomat gesprengt. In derselben Nacht sprengten Unbekannte einen Geldautomaten in Küssnacht am Rigi im Kanton Schwyz. In beiden Fällen entstand ein erheblicher Sachschaden am Gebäude, die Täterschaft konnte flüchten.

In den vergangenen Monaten wurden vorwiegend in grenznahen Gebieten zahlreiche Sprengstoffanschläge auf Geldautomaten verübt. Alleine im Mai kam es zu Anschlägen in La Brévine NE, Alle JU, Pruntrut und Le Noirmont JU. Zudem knackten Täter zwei Geldautomaten in Basel und einen in Eptingen BL.

Die Kantonalbanken von Neuenburg und dem Jura erklärten daraufhin, dass sie aufgrund der zunehmenden Angriffe die Zahl der Geldautomaten reduzieren würden.