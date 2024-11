Einbrecher plünderten am Mittwoch ein Einfamilienhaus in Liechtenstein. Die Polizei fahndet nach einer schwarzen Limousine mit Tessiner Kennzeichen und bittet um Zeugenhinweise.

Einbruch in Liechtenstein

Auf einen Blick Einbruch in Einfamilienhaus in Mauren, Liechtenstein. Polizei sucht Zeugen

Schwarze Limousine mit Tessiner Kennzeichen im Zusammenhang mit Tat gesehen

Täter erbeuteten zwischen 10.00 und 11.30 Uhr Bargeld und Schmuck

Marian Nadler Redaktor News

Am Mittwoch sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Mauren im Fürstentum Liechtenstein eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einer schwarzen Limousine mit Tessiner Kontrollschildern machen können.

Die Täter verschafften sich gemäss einer Medienmitteilung zwischen 10.00 Uhr und 11.30 Uhr Zutritt zu dem Anwesen und durchsuchte dieses. Anschliessend verliessen sie das Haus mit Bargeld und diversem Schmuck. Nach Angaben von Zeugen wurde im Tatzeitraum in Nebenstrassen eine schwarze Limousine – vermutlich der Marke BMW – mit Tessiner Kontrollschildern gesehen. Im Auto sollen sich ein Mann und eine Frau befunden haben.

Personen, die Angaben zur Täterschaft oder zum Personenwagen machen können, werden gebeten, sich bei der Landespolizei unter +423/ 236 71 11 oder info@landespolizei.li zu melden.