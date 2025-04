Goldpreis mit weiterem Rekord

Unter anderem wegen US-Zollpolitik: Gold hat sich in diesem Jahr um ein Fünftel verteuert. (Archivbild) Foto: ARMIN WEIGEL

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) stieg im frühen Handel an der Börse in London um knapp 0,8 Prozent bis auf fast 3148 US-Dollar (rund 2776 Franken). Am Montag war der Goldpreis erstmals über die Marke von 3100 Dollar geklettert.

Gold hat sich damit in diesem Jahr um ein Fünftel verteuert, nachdem der Preis für das Edelmetall in den drei Jahren davor bereits um fast die Hälfte gestiegen war. Neben der Unsicherheit infolge von Kriegen und Konflikten ist einer der Kurstreiber auch die US-Zollpolitik.

Zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump gedroht, dass von den geplanten Zöllen der Vereinigten Staaten kein Land verschont bleibe. Neben der US-Zollpolitik wird die Rekordjagd beim Gold auch mit geopolitischen Risiken erklärt.

Demnach hätten die jüngsten Bemühungen um eine Waffenruhe im Ukraine-Krieg wenig Fortschritte gezeigt. Ausserdem spitzte sich die Lage im Nahen Osten wieder zu, nachdem das israelische Militär seine Bodenangriffe im Gazastreifen ausgeweitet hat.