News
Kirche brennt nach Amoklauf in Michigan
Dichter Rauch
Feuer in Kirche nach Amoklauf
Im US-Bundesstaat Michigan ist es am Sonntag zu einem mutmasslichen Amoklauf gekommen. Eine Person soll auf mehrere Menschen geschossen haben. Es gibt Verletzte.
Publiziert: vor 33 Minuten
Teilen
