Franken schwächt sich etwas ab

Der Franken hat am Montag zum Euro und US-Dollar etwas abgegeben. Am Markt wird auf die Erholungsbewegung an den Aktienmärkten verwiesen.

Der Franken hat im Zollkonflikt zuletzt an Gewicht gewonnen. Er gilt als sicherer Hafen. (Symbolbild) Foto: CHRISTIAN BEUTLER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die europäische Gemeinschaftswährung kostet am späten Nachmittag 0,9329 Franken nach tieferen 0,9296 Franken am Morgen. Der Dollar notiert bei 0,8218 Franken nach 0,8169 Franken.

Der Euro zum Dollar zeigt sich mit 1,1353 Dollar derweil wenig bewegt. Nach den teilweise starken Bewegungen in der Vorwoche zeigt sich der Devisenmarkt damit zum Wochenstart etwas beruhigter.

Die Zolleskapaden hatten speziell zum Ende der vergangenen Woche für deutliche Schwankungen am Devisenmarkt gesorgt. Während der Dollar in diesem Umfeld klar zur Schwäche neigte, war der Schweizer Franken als sicherer Hafen gesucht.

Am Markt wird am Montag auf die Erholungsbewegung an den Aktienmärkten verwiesen, nachdem US-Präsident Donald Trump den von ihm losgetretenen Zollstreit etwas entschärft hat. So setzt die US-Regierung zumindest vorübergehend die Sonderzölle für bestimmte elektronische Produkte wie Smartphones oder Computer aus zahlreichen Ländern - darunter China - aus.

Nach Ansicht der Devisenexperten der Commerzbank dürfte die schnelle Aufwertung des Franken der SNB gleichwohl ein Dorn im Auge sein. «Solange sich die Aufwertung aber nicht in diesem Tempo fortsetzt, rechnen wir nicht mit ausgeprägten Interventionen», heisst es einem Kommentar.

Etwas weniger entspannt sieht das die UBS. In einem Papier aus dem FX-Handel der Bank heisst es, eine Zinssenkung der SNB vor dem regulären Termin Mitte Juni und Devisenmarktinterventionen in grösserem Ausmass seien wahrscheinlich.

Ob es bereits zu Interventionen gekommen ist, ist nicht bekannt. Die heute veröffentlichten Daten zu den Sichtguthaben der SNB in der letzten Woche lassen es zumindest nicht ausschliessen.

So sind die Giroguthaben inländischer Banken um 5,0 Milliarden gestiegen. Die Giroguthaben gelten jedenfalls als Indiz dafür, ob die SNB am Devisenmarkt interveniert hat, da die jeweiligen Gegenpositionen der Banken auf den Giroguthaben verbucht werden.