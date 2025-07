Der Fahrer bleibt sitzen Zug kracht an Bahnschranke in Auto

Ein Zusammenstoss zwischen einem Lieferwagen und einem Interregio in Horgen ZH führte am Samstagabend zu Einschränkungen im Bahnverkehr. Jetzt kursiert in den sozialen Medien ein Video, das zeigt, wie es zum Crash kam.

Publiziert: vor 35 Minuten | Aktualisiert: vor 25 Minuten