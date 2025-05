Cyberkriminalität Internationale Razzia im Dark Web führt zu Festnahme in der Schweiz

Im Rahmen einer vom europäischen Polizeiamt Europol koordinierten Razzia sind am Donnerstag in zehn Ländern weltweit 270 Verkäufer und Käufer im Dark Web festgenommen worden. Eine Festnahme fand in der Schweiz statt, wie Europol mitteilte.

Publiziert: 21:39 Uhr