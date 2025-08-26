Ein Autofahrer verursachte am Montag eine Kollision mit einem Auto in Mammern. Der Mann verstarb am Unfallort.

1/4 Ein Autofahrer verursachte am Montag eine Kollision mit einem Auto in Mammern. Foto: Kantonspolizei Thurgau

Marian Nadler Redaktor News

Gegen 16 Uhr war ein Autofahrer (†78) auf der Hauptstrasse von Steckborn in Richtung Mammern TG unterwegs. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau geriet er bei der Verzweigung zum Spanacker aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Fahrzeug eines anderen Verkehrsteilnehmers (58). Anschliessend kam der weisse Lexus RX rechts von der Fahrbahn ab und prallte in einen Baum.

Trotz Reanimationsmassnahmen der Rettungskräfte verstarb der Schweizer am Unfallort, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Der andere Autofahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.

Zur Spurensicherung und Klärung der Unfallursache rückte der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau an. Während der Unfallaufnahme und den Aufräumarbeiten musste der Streckenabschnitt zwischen Steckborn und Mammern für mehrere Stunden gesperrt werden, die Feuerwehren Steckborn und Mammern signalisierten eine Umleitung.