Der ChatGPT-Erfinder OpenAI strebt in einer neuen Finanzierungsrunde laut Medienberichten eine Gesamtbewertung von 100 Milliarden Dollar (circa 84 Mrd. Franken) an.

OpenAI will hohe Bewertung für ChatGPT. (Archivbild)

Bisher holte sich die KI-Firma vor allem Geld vom Software-Riesen Microsoft, der mehr als zehn Milliarden Dollar lockergemacht haben soll. ChatGPT ist nach wie vor der bekannteste KI-Chatbot. Die aktuelle Finanzierungsrunde werde vom Kapitalgeber Thrive Capital angeführt, der eine Milliarde Dollar beisteuern wolle, berichtete unter anderem das «Wall Street Journal» unter Berufung auf informierte Personen. Auch Microsoft wolle wieder investieren. Die Konditionen könnten sich zugleich noch ändern, schränkte der Finanzdienst Bloomberg in seinem Bericht ein.

Die Gesamtbewertung bei solchen Finanzspritzen ergibt sich daraus, welchen Anteil an dem Unternehmen die Investoren für ihr Geld bekommen. Auch etwa Facebook wurde vor seinem Börsengang 2012 in einer ähnlichen Grössenordnung bewertet. Einige andere Start-ups konnten ihre Milliarden-Bewertungen später nicht halten. ChatGPT ist der Chatbot, der vor über einem Jahr den Hype um Künstliche Intelligenz auslöste. Solche KI-Programme werden mit gewaltigen Mengen an Informationen trainiert und können Texte auf dem sprachlichen Niveau eines Menschen formulieren, Software-Code schreiben und Informationen zusammenfassen. Das Prinzip dahinter ist, dass sie Wort für Wort abschätzen, wie ein Satz weitergehen sollte.

Im Silicon Valley brach in den vergangenen Jahren ein KI-Wettlauf aus. Das Anlernen der Software erfordert massive Computer-Infrastruktur und kann schnell Milliarden verschlingen. Das sind Geldmengen, die vor allem Tech-Riesen zur Hand haben. Unter anderem Google und der Facebook-Konzern Meta investieren viel in eigene KI-Modelle. Zugleich stecken die Schwergewichte auch Geld in Start-ups. So holte sich Anthropic, einer der stärksten Konkurrenten von OpenAI mit dem Chatbot Claude, Milliarden unter anderem von Google und Amazon.