An der Schweizer Börse SIX ist das Handelsvolumen im Börsenjahr 2024 deutlich gestiegen. Auch die Anzahl der Abschlüsse war höher als im Vorjahr.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Das Handelsvolumen an der Schweizer Börse stieg im abgelaufenen Jahr gegenüber dem Vorjahr um 13,4 Prozent auf 1187 Milliarden Franken, wie die Börsenbetreiberin SIX am Freitag mitteilte. Werden die Umsätze an der spanischen Börse BME mit einberechnet, ergab sich ein Plus von 5,6 Prozent auf 1582 Milliarden Franken. Die Anzahl Abschlüsse in der Schweiz erhöhte sich insgesamt um 4,0 Prozent auf 47,9 Millionen.

In den drei Vorjahren waren die Volumen jeweils gesunken. Der Blue Chip-Index SMI notierte Ende 2024 um 4,2 Prozent über dem Stand von Ende 2023.

Nach Handelssegmenten aufgeteilt fiel der Umsatz mit Aktien (inkl. Fonds und ETPs) im letzten Jahr um 1,3 Prozent auf 792 Milliarden Franken. Mit einem Plus von über 75 Prozent haben dagegen die Umsätze mit Obligationen auf knapp 302 Milliarden massiv zugenommen. Jeweils zweistellige Zuwachsraten verzeichneten auch die beiden kleineren Kategorien börsenkotierte Indexfonds (ETF) und verbriefte Derivate.

Neu an der Schweizer Börse liessen sich im vergangenen Jahr Galderma und Sunrise kotieren. Dabei erreichte Galderma eine Marktkapitalisierung von 14,5 Milliarden Franken und Sunrise eine solche von 3,2 Milliarden. Das Platzierungsvolumen von 2,3 Milliarden inklusive Mehrzuteilungsoption von Galderma war die grösste IPO-Platzierung seit 2017.

Bemerkenswert war laut SIX auch, dass zahlreiche bereits kotierte Unternehmen den Finanzplatz aktiv zur Kapitalaufnahme nutzten und über Eigenkapitalerhöhungen insgesamt 2,3 Milliarden aufnahmen.

2024 sei zudem ein starkes Jahr für die Aufnahme von Fremdkapital mit Schuldverschreibungen gewesen. Mit einem Volumen von rund 104 Milliarden Franken sei zum dritten Mal in Folge die Marke von 100 Milliarden überschritten worden. Insgesamt gab es im Anleihesegment 453 Neukotierungen (2023: 436).

In den Produktsegmenten schlossen sich sechs neue Emittenten der Schweizer Börse SIX an: der ETF-Emittent ABRDN Investments, die ETP-Emittenten Issuance.Swiss, UBS, HANetf und DWS Xtrackers sowie der Fondsemittent Helvetia Asset Management.