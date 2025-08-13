italiener rast mit 231 km/h über Autobahn bei Frauenfeld

Die Kantonspolizei Thurgau hat einen Raser aus dem Verkehr gezogen, der am frühen Samstagmorgen auf der Autobahn in Frauenfeld mit 231 km/h unterwegs war. Sein Führerausweis wurde eingezogen.

Die Höchstgeschwindigkeit hat er zwar nicht ganz erreicht, doch er war eindeutig zu schnell unterwegs. (Symbolbild) Foto: Shutterstock

Durch eine stationäre Geschwindigkeitsmessanlage der Kantonspolizei Thurgau wurde am Mittwoch um zirka 3.45 Uhr auf der Autobahn A7 in Fahrtrichtung Zürich ein Auto registriert, das mit einer Geschwindigkeit von 231 km/h unterwegs war. Nach Abzug der Sicherheitsmarge überschritt der Fahrer die Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h um 106 km/h, was einem Raserdelikt entspricht.

Der Führerausweis des 18-jährigen Italieners wurde zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen. Er wird bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.