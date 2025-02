Bei Streit geschubst 17-Jähriger prallt in Bellinzona gegen einfahrenden Zug

Am Samstagabend kam es am Bahnhof in Bellinzona zu einem Streit zwischen einem 21- und einem 17-Jährigen. Nach einem Schubs infolge des Streits soll der 17-Jährige gegen einen einfahrenden Zug geprallt sein.

Publiziert: vor 31 Minuten | Aktualisiert: vor 28 Minuten