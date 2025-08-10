Zwei Verletzte nach Unfall mit Linienbus

Bei La Tour-de-Trême FR ist am Sonntagmorgen ein 22-Jähriger mit seinem Auto frontal in einen Linienbus geprallt. Beide Lenker mussten mit der Ambulanz in ein Spital gebracht werden.

So sah der Linienbus nach der Kollision aus. Foto: FREIBURGER KANTONSPOLIZEI/ZVG

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Wie die Freiburger Kantonspolizei mitteilte, geriet der 22-Jährige vor dem Unfall aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Dort stiess er mit dem Bus der Freiburger Verkehrsbetriebe TPF zusammen.

Nach dem Zusammenprall wurde das Auto des 22-Jährigen weg geschleudert und blieb unterhalb der Strasse auf dem Dach liegen. Die Strasse musste nach dem Unfall während vier Stunden gesperrt werden. Eine Untersuchung wurde eingeleitet. La Tour-de-Trême gehört zur Agglomeration Bulle.