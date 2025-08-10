Zwei Verletzte nach Unfall mit Linienbus

So sah der Linienbus nach der Kollision aus.
Foto: FREIBURGER KANTONSPOLIZEI/ZVG
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Wie die Freiburger Kantonspolizei mitteilte, geriet der 22-Jährige vor dem Unfall aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Dort stiess er mit dem Bus der Freiburger Verkehrsbetriebe TPF zusammen.
Nach dem Zusammenprall wurde das Auto des 22-Jährigen weg geschleudert und blieb unterhalb der Strasse auf dem Dach liegen. Die Strasse musste nach dem Unfall während vier Stunden gesperrt werden. Eine Untersuchung wurde eingeleitet. La Tour-de-Trême gehört zur Agglomeration Bulle.