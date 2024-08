Bei heftigem Unwetter am Montag 21 Schafe in Giswil OW von Blitz getötet

Ein Blitz hat in Giswil OW 21 Schafe getötet. Der Blitz schlug am Montag ins Gipfelkreuz des Arnihaaggen ein, wie der Obwaldner Bauernverband am Samstag mitteilte. Die getöteten Schafe haben sich in unmittelbarer Nähe des Kreuzes befunden.