Baustreit eskaliert «Eigentümer müssen ihr Haus doppelt bezahlen»

Ein Finanzstreit eskaliert um ein Bauprojekt in Dotzigen BE. Die Böhlen Bagger fordert 500'000 Franken für Bauarbeiten, während die Generalunternehmung die Zahlung verweigert. Der Streit könnte am Schluss aber vor allem die Eigentümer viel Geld kosten.

Publiziert: vor 28 Minuten