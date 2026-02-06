ZKB steigert den Gewinn 2025 klar

Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) hat den Gewinn 2025 deutlich gesteigert. Auch die Ausschüttung an den Kanton und die Gemeinden wird erneut klar angehoben.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Geschäftserfolg, als Mass für die operative Leistung, stieg im Vergleich zum Vorjahr um 6,0 Prozent auf 1,35 Milliarden Franken, wie die ZKB am Freitag mitteilte. Unter dem Strich blieb nach Steuern ein Gewinn von 1,24 Milliarden, was einem Plus von 10,8 Prozent entspricht.

Aufgrund der weiter sprudelnden Gewinne soll die Ausschüttung für den Kanton Zürich und die Gemeinden auf 581 Millionen von 562 Millionen im Vorjahr noch einmal klar ansteigen. Hierbei handele es sich um einen Rekordbetrag, stellte die Bank fest.

Den Erfolg aus dem zentralen Zinsengeschäft konnte die Bank mit 1,68 Milliarden Franken - trotz der wieder eingeführten Nullzinsen - nahezu auf dem Vorjahresniveau halten. Deutlich positiver entwickelten sich die anderen beiden grossen Ertragspfeiler.

So stieg der Erfolg aus dem Geschäft mit Kommissionen und Dienstleistungen um 5,7 Prozent auf 1,08 Milliarden Franken. Das kleinere Handelsgeschäft wuchs sogar um knapp ein Viertel auf 427 Millionen. Insgesamt stieg der Geschäftsertrag damit um 4,0 Prozent auf 3,21 Milliarden Franken.

Die verwalteten Vermögen wuchsen auch dank der guten Marktperformance auf 579,0 Milliarden Franken, nach 534,4 Milliarden zum Halbjahr 2025. Der ZKB flossen dabei Kundengelder in Höhe von 13,6 Milliarden Franken zu - weniger als halb so viel wie im Vorjahr.

Einen konkreten Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr gab das Management nicht ab. In einem schwierigen Umfeld wolle die Bank vom breit abgestützten Geschäftsmodell profitieren. «Unsere operative Exzellenz und die Wachstumschancen in den Bereichen Privat- und Firmenkunden, Private Banking und Asset Management ermöglichen es uns, unseren Erfolgskurs konsequent fortzuführen», liess sich Bankchef Urs Baumann zitieren.