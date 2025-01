Banken Monte dei Paschi will Konkurrentin Mediobanca übernehmen

Die italienische Bank Monte dei Paschi di Siena will nun auch beim Übernahmepoker in der heimischen Bankenbranche mitmischen. Das Institut legte am Freitag ein Übernahmeangebot in Höhe von 13,3 Milliarden Euro für die Konkurrentin Mediobanca vor.

Publiziert: 10:16 Uhr