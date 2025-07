Aufgrund einer Entgleisung ist der Zugverkehr in Arth Goldau gestört. Foto: KEYSTONE/URS FLUEELER

Wegen der Entgleisung eines Böschungsmähers ist der Zugverkehr zwischen Küssnacht am Rigi und Arth-Goldau derzeit unterbrochen. Dies hat grosse Auswirkungen auf die Nord-Süd-Verbindungen, wie auf der Webseite der SBB zu sehen ist. Es muss mit Verspätungen, Umleitungen und Zugausfällen gerechnet werden. Die Störung dauert voraussichtlich bis 12 Uhr. Wie eine SBB-Sprecherin gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilt, könne die Strecke voraussichtlich bis 8.30 Uhr wieder einspurig befahren werden.

Zwischen Küssnacht am Rigi und Arth-Goldau sind Ersatzbusse im Einsatz. Reisende zwischen Luzern und Arth-Goldau/Bellinzona reisen via Zug. Reisende zwischen Basel SBB, Olten, Bern und Locarno/Bellinzona, Lugano reisen via Zürich HB, teilen die SBB mit.

Reisende zwischen Luzern und Pfäffikon SZ/Rapperswil SG reisen via Thalwil.

+++Update folgt+++