35'000 Anschlüsse sind in San Francisco ohne Strom. Mehrere Bahnlinien konnten nicht richtig fahren und Robotaxis wurden eingestellt.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der öffentliche Nahverkehr wurde erheblich gestört, wie der Katastrophenschutz von San Francisco auf der Plattform X mitteilte - demnach konnten mehrere Bahnlinien nicht fahren. Die Google-Schwesterfirma Waymo stellte den Dienst ihrer Robotaxis vorerst ein, wie Bürgermeister Daniel Lurie auf X bestätigte. Das San Francisco Ballet sagte eine für Samstagabend geplante Vorstellung des «Nussknackers» wegen des Stromausfalls ab.

«Wenn Sie zu Hause bleiben können, bleiben Sie zu Hause, bleiben Sie sicher, achten Sie auf Ihre Nachbarn und kümmern Sie sich umeinander», sagte Lurie. Der Demokrat riet den Bewohnern der Tech-Metropole ausserdem, aus Sicherheitsgründen Taschenlampen statt Kerzen zu benutzen.