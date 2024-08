Gleisarbeiter auf einer früheren Baustelle bei Rastatt (D). (Archivbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Das teilte die Deutsche Bahn am Samstag mit. Die umfangreichen Bauarbeiten seien pünktlich abgeschlossen worden. Die Bahn dankte allen Kunden im Fern- und Regionalverkehr für ihre Geduld während der Bauarbeiten. Gerade zu Beginn der Sperrung hatte es Probleme im Ersatzverkehr gegeben. Fahrgäste im Regionalverkehr müssen auch im September noch mit Einschränkungen rechnen.

Bei den Arbeiten wurden rund zwei Kilometer Strecke zwischen Rastatt und Baden-Baden so umgebaut, dass die aus dem Rastatter Tunnel kommenden Gleise an die Rheintalbahn angeschlossen werden können. Damit sei ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zur Inbetriebnahme des Bahntunnels getan, so die Bahn. Diese ist für Ende 2026 geplant.

Auf der über 170 Jahre alten Strecke werden Güter zwischen den Nordseehäfen, wichtigen westdeutschen Industrieregionen, der Schweiz und Norditalien transportiert. Die durchgehenden vier Gleise sollen im Jahr 2035 fertiggestellt, der milliardenschwere Ausbau der Rheintalbahn insgesamt jedoch erst 2041 abgeschlossen sein.