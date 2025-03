Autos in Trümmern Frontalkollision in Langnau am Albis ZH

Am Samstagabend ist es in Langnau am Albis ZH zu einem Frontalzusammenstoss zwischen zwei Autos gekommen. Drei Personen wurden leicht bis mittelschwer verletzt und ins Spital gebracht.

Publiziert: vor 15 Minuten | Aktualisiert: vor 12 Minuten