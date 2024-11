Ferrari bekommt China-Schwäche zu spüren

Anbieter von Luxus- und Premiumgütern haben derzeit in China einen schweren Stand: Die Reichen sind wegen der Immobilienkrise im Land zurückhaltend mit ihren Ausgaben. Foto: CHRISTIAN BEUTLER

China, Hongkong und Taiwan ist zwar die kleinste der Regionen von Ferrari – das Minus von fast 30 Prozent konnte aber durch steigende Verkäufe in Europa und dem Rest von Asien nicht wettgemacht werden. Auch in Amerika verkaufte Ferrari etwas weniger. Das teilte das Unternehmen am Dienstag in Maranello mit.

Weil Ferrari weiter hohe Preise fordern kann und auch die Sonderausstattungen viel Geld bringen, stieg der Umsatz im dritten Quartal um 7 Prozent auf 1,64 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen wuchs ebenfalls um 7 Prozent auf 638 Millionen Euro. Der Gewinn unter dem Strich lag mit 375 Millionen Euro 13 Prozent über demjenigen ein Jahr zuvor.

Generell haben Anbieter von Luxus- und Premiumgütern in China derzeit einen schweren Stand. Wohlhabende Kunden in der Volksrepublik sind wegen der Immobilienkrise im Land zurückhaltend mit ihren Ausgaben.