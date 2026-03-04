Der Freiburger Kabarettist Jess Jochimsen wird mit dem diesjährigen Schweizer Kabarett-Preis «Cornichon» ausgezeichnet. Den Preis erhält der in Deutschland geborene 50-Jährige zum Auftakt der 39. Oltner Kabarett-Tage.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Seine Vielfalt, seine Tiefe und kritischen Gedanken machten Jochimsen zu einem wichtigen politischen Kabarettisten des deutschsprachigen Raums, teilten die Organisatoren der Kabarett-Tage am Mittwoch mit. Der Preis ist mit 10'000 Franken dotiert.

Wie es in der Begründung weiter heisst, sind die Auftritte und Texte von Jochimsen vollgepackt mit Weltbetrachtungen und politischer Satire. Diese seien geprägt von einer klaren, kritischen, aber auch optimistischen Haltung.

Jochimsen sei ein kritischer Weltbetrachter mit dem Blick aufs Detail, welcher keine Hemmungen habe, in seinen Gedanken in die Tiefe zu gehen und der Politik und Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten.

Er sei ein Kabarettist, welcher sich klar von Comedy abgrenze und nicht auf Lacher spiele sowie ein philosophischer Denker mit Haltung, kritischen Fragen und klugen Gedanken. Er erzähle dem Publikum keine Neuigkeiten, lege aber mit seinen Fragen den Finger auf die Wunden.

Jochimsen ist 1970 in München geboren, studierte Germanistik, Politikwissenschaft sowie Philosophie. Er lebt heute als Autor und Kabarettist in Freiburg. Seit 1992 ist er auf den Kleinkunstbühnen unterwegs.

Die 39. Oltner Kabarett-Tage, das wichtigste und älteste Satirefestival der Schweiz, findet vom 29. April bis 9. Mai statt. Das Festival zieht nach Angaben der Organisatoren jeweils bis zu 8000 Besucherinnen und Besucher an.