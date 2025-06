Milena Canonero bei der Oscarverleihung 2015, als sie den Preis für das beste Kostüm in "Grand Budapest Hotel" entgegennahm. (Archiv) Foto: John Shearer

Canoneros Werk sei eng mit der Geschichte des Kinos verwoben, schrieb das Locarno Film Festival am Donnerstag in einer Mitteilung. Beweis dafür seien die von ihr geschaffenen Kostümbilder in einer Vielzahl bedeutender Filme, die sich ins visuelle Gedächtnis eingebrannt hätten. So zum Beispiel die Rüschen im Film «Marie Antoinette», oder die Gewänder von Tilda Swinton in «Grand Budapest Hotel».

Für ihre künstlerische Arbeit erhielt die Italienerin bereits zahlreiche Preise, darunter vier Oscars für das beste Kostümdesign in Barry Lyndon «Chariots of Fire - Die Stunde des Siegers», «Marie Antoinette» und «Grand Budapest Hotel». Sie entwarf darüber hinaus Bühnenbilder wie in Roman Polanskis Inszenierung «Amadeus», führte Regie bei Kurzfilmen und Werbespots und entwarf Kostüme für prestigeträchtige Opern auf der ganzen Welt.

Ihr neustes Werk heisst «Megalopolis». Sie wird es persönlich am Film Festival vorstellen, wie es in der Mitteilung weiter hiess.