Das Hochhaus «CapitaSpring» in Singapur wurde als weltweit innovativstes Hochhaus ausgezeichnet. Die Architekturbüros Bjarke Ingels Group und Carlo Ratti Associati erhielten den Internationalen Hochhaus-Preis in Frankfurt.

Die verantwortlichen Architekturbüros – die Bjarke Ingels Group und Carlo Ratti Associati – werden für dieses Gebäude in Frankfurt mit dem Internationalen Hochhaus-Preis ausgezeichnet. Der Preis wird alle zwei Jahre vergeben und ist mit 50'000 Euro dotiert. Der Wettbewerb wird gemeinsam von der Stadt Frankfurt, dem Deutschen Architekturmuseum und der DekaBank ausgelobt.

«CapitaSpring» ist nach Ansicht der Jury «das derzeit überzeugendste Hochhaus weltweit». Die Jury entschied sich für das Gebäude, weil es die Interessen der Stadt und der privaten Bauherrschaft «in einer idealen architektonischen Lösung in Einklang bringt».

Food Court und Gärten

Das Gebäude ist 280 Meter hoch und steht auf einem Grundstück, das viele Jahre brachlag und als Parkhaus und Markt genutzt wurde. Jetzt sind oben Büros und Apartments und unten ein zweigeschossiger Food Court. Dazwischen befindet sich eine Grünzone, die sich vom 17. bis zum 20. Stock erstreckt, und die – ebenso wie die Dachgärten – öffentlich zugänglich ist.

Für den Jahrgang 2024/25 wurden 31 Hochhäuser vorgeschlagen. In die Finalrunde hatten es neben «CapitaSpring» die «IQON Residences» in Quito/Ecuador, das «Women & Children's Center» in Shenzhen/China, das «Valley» in Amsterdam und die «Bunker Tower» in Eindhoven/Niederlande geschafft.

Kriterien sind Nachhaltigkeit, äussere Gestaltung und innere Raumqualitäten, soziale und städtebauliche Aspekte, innovative Bautechnik und Wirtschaftlichkeit. Das Gebäude muss mindestens 100 Meter hoch und in den vergangenen zwei Jahren fertiggestellt worden sein.