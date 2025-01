Polizei stoppt Lastwagen mit Leck in Giftfass

Giftalarm im Wallis: Im Einsatz standen neben der Kantonspolizei Wallis und der Stadtpolizei Monthey ABC-Spezialisten des Chemieunternehmens Cimo in Monthey, die Feuerwehren von Chablais und Aigle sowie eine Ambulanz. Foto: Kantonspolizei Wallis

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Im Rahmen einer Kontrolle des nationalen und internationalen Schwerverkehrs hielt die Kantonspolizei Wallis am Montagabend auf der Autobahn A9 einen rumänischen Lastwagen an, wie sie am Dienstag mitteilte. Bei der anschliessenden Überprüfung der Ladung im Schwerverkehrskompetenzzentrum in Saint-Maurice VS stellten die Polizisten fest, dass aus einem beschädigten Metallfass eine Flüssigkeit austrat.

Der Medienmitteilung zufolge handelte es sich dabei um eine gefährliche Substanz, die eine potenzielle Umweltgefährdung darstellte. Die Polizei weist darauf hin, dass solche Stoffe strengen Vorschriften betreffend Verpackung und Kennzeichnung unterliegen, um jegliche Risiken auszuschliessen.

Die Beamten der Kantonspolizei sicherten den Bereich umgehend ab und alarmierten die zuständigen Partner. Im Einsatz standen neben den ABC-Spezialisten des Chemieunternehmens Cimo in Monthey und den Feuerwehren von Chablais und Aigle eine Ambulanz und die Stadtpolizei Monthey.

Der Lenker wurde bei der Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt angezeigt. Er muss mit einer hohen Busse rechnen.