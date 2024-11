Ursula von der Leyen half Passagier in Not

Ursula von der Leyen hat einem Menschen über den Wolken geholfen. Foto: Petr Josek/AP/dpa

Marian Nadler Redaktor News

Am Mittwochmittag war der Swiss-Flug LX780 von Zürich in Richtung Brüssel unterwegs, als es an Bord zu einem medizinischen Notfall kam. An Bord war auch die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (66). Sie kam der Person, die das medizinische Problem hatte, zu Hilfe, wie «20 Minuten» berichtet. Dies schreibt das Nachrichtenportal unter Berufung auf das Büro der EU-Chefin.

Arianna Podesta, stellvertretende Chefsprecherin der EU-Kommission, bestätigte «20 Minuten» den Vorfall. Bei der Helferin an Bord habe es sich um Ursula von der Leyen gehandelt. «Wir waren tatsächlich heute auf dem Rückweg von Rio nach Brüssel, als ein anderer Passagier während des Fluges medizinische Hilfe benötigte. Wie in solchen Fällen üblich, fragte das Bordpersonal der Fluggesellschaft, ob unter den Passagieren jemand medizinische Kenntnisse habe», sagte Podesta. Die Präsidentin leistete daraufhin dem Passagier in Not Hilfe, bis wir landeten und medizinisches Personal die Versorgung übernahm.»

Die Swiss bestätigte «20 Minuten» den entsprechenden Zwischenfall. Für Ursula von der Leyen ist es nicht der erste medizinische Einsatz. Von 1988 bis 1992 arbeitete sie als Assistenzärztin an der Frauenklinik der Medizinischen Hochschule Hannover.