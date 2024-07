Ein 47-jähriger italienischer Arbeiter stürzte am Donnerstag in Losone TI vom Dach und erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Janine Enderli Redaktorin News

Tödlicher Unfall in Losone TI: Wie die Kantonspolizei Tessin mitteilt, wurde am Donnerstagabend ein 47-jähriger italienischer Arbeiter aus der Provinz Verbano-Cusio-Ossola vor einem Privathaus in der Via Sottochiesa in Losone TI am Boden liegend vorgefunden.

Nach ersten Erkenntnissen stürzte der Arbeiter, der Montagearbeiten an Sonnenkollektoren durchführte, etwa vier Meter vom Dach des Hauses in die Tiefe. Die Kantonspolizei und der Rettungsdienst von Salva waren vor Ort, konnten aber nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Ein Care-Team wurde zur psychologischen Betreuung beigezogen.