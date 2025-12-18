In Österreich sorgt ein Vorfall um einen Schweizer für Aufsehen. Ein 31-Jähriger schreit mitten in der Nacht NS-Parolen – und das ausgerechnet in der Stadt Braunau.

Ein betrunkener Schweizer hat in der Nacht auf Mittwoch im Zentrum der österreichischen Stadt Braunau NS-Parolen und antisemitische Äusserungen herumgeschrien. Zudem hat er den Hitlergruss gezeigt. In Braunau befindet sich das Haus, in dem Adolf Hitler geboren wurde. Das Stadtzentrum befindet sich keine 300 Meter vom Adolf-Hitler-Haus entfernt.

Als die von einer Anrainerin alarmierte Polizei kam, erklärte der 31-Jährige, dass er durch einen am Vormittag gesehenen Film über die NS-Zeit «traumatisiert» gewesen sei.

Der Mann trug auch einen Ehrenring der Waffen-SS, den er von seinem Grossvater geerbt haben will, so die Exekutive. Der Schweizer wurde auf freiem Fuss angezeigt.