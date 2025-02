Alice Weidel schimpft mit den Medien «Sie sollen nicht einfach die Regierungsmeinung rauströten!»

An der Medienkonferenz der AFD nach der Bundestagswahl redet sich Alice Weidel in Rage. Sie belehrt die Medienverantwortlichen und sagt der AFD noch grösseren Erfolg in der Zukunft voraus.

Publiziert: vor 39 Minuten