Ake Gustafson (†101) ist tot Erfinder des modernen Tetra Paks in Freiburg gestorben

Der Erfinder des modernen Getränkekartons Tetra Pak, Ake Gustafson, ist im Alter von 101 Jahren in der Schweiz gestorben. Der Schwede starb am Donnerstag vor einer Woche an seinem Wohnort in Châtel-St-Denis FR, wie sein Treuhänder in einer Todesanzeige mitteilte.